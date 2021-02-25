За минувшие сутки в Башкирии произошло 7 ДТП

| 25 фев 2021 | 09:09

24 февраля в Башкирии случилось семь аварий, в которых пострадали семеро человек. За сутки двое человек попали под колеса автомобилей.







Одно ДТП случилось вечером в Кумертау. На Вокзальной улице 71-летний водитель «Лады Ларгус» сбил 53-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, выяснилось, что он переходил дорогу в неположенном месте.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ