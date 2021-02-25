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За минувшие сутки в Башкирии произошло 7 ДТП

За минувшие сутки в Башкирии произошло 7 ДТП

| 25 фев 2021 | 09:09

24 февраля в Башкирии случилось семь аварий, в которых пострадали семеро человек. За сутки двое человек попали под колеса автомобилей.

Одно ДТП случилось вечером в Кумертау. На Вокзальной улице 71-летний водитель «Лады Ларгус» сбил 53-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, выяснилось, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Второе происшествие зарегистрировано в Салавате на улице Гафури. 32-летний горожанин за рулем «Дэу Нексия» наехал на 35-летнего мужчину. По словам водителя, пешеход сидел прямо на дорогу. К счастью, он остался жив, но попал в больницу.

Ранее сообщалось о том, что жителю Благоварского района из-за непогоды пришлось трижды вызывать спасателей.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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