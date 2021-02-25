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В Дюртюлинском районе в результате пожара погибли два человека

В Дюртюлинском районе в результате пожара погибли два человека

Дюртюлинский район | 25 фев 2021 | 10:29

В МЧС по Башкирии проинформировали, что сегодня, 25 февраля, в 5:50 поступило сообщение о пожаре в бревенчатом доме на Пролетарской улице в деревне Ангасяк Дюртюлинского района. По данным ведомства, происшествие оказалось смертельным, унеся жизни двух людей.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели, как горел открытым огнем одноэтажный бревенчатый дом размером 7 на 8 метров. Пожар удалось локализовать в 6:35, в 6:45 ликвидировали открытое горение, передали в ведомстве.

В результате происшествия погибли два человека в возрасте 64 и 60 лет, сообщили в МЧС. Обстоятельства и причины ЧП пока что неизвестны. 

Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе погибла женщина, пытаясь отогреть в подвале замерзшие трубы.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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