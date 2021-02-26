ДТП в Уфе: водитель грузовика спровоцировал массовую аварию

Уфа | 26 фев 2021 | 09:13

В Уфе на Затонском шоссе днем 25 февраля произошло массовое ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ, 31-летний житель Уфимского района, управляя грузовиком «МАЗ», врезался в припаркованную «Ладу Калину». От удара легковой автомобиль столкнулся с попутным Mitsubishi Outlander. Затем «Лада» сбила двух мужчин, стоявших справа от машины.







В дорожном происшествии получили травмы различной степени тяжести 25-летний водитель «Калины» и его 24-летний пассажир.



По словам 28-летней уфимки, водителя Mitsubishi, они остановились, чтобы заправить отечественный автомобиль, так как закончилось топливо. Водитель грузовика утверждает, что поздно заметил их.



Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

По данным ведомства, за сутки в Башкирии произошло две автоаварии, в которых пострадали три человека.



Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе: на трассе опрокинулся грузовик с нефтепродуктами.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба ГИБДД РБ