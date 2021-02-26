В Уфе из-за коммунальной аварии замерзшая вода сковала автомобили | видео

Коммунальная авария привела к тому, что автомобили сковало льдом в одном из уфимских дворов. ЧП случилось по адресу Краснодонская,5.
- На улице -26, и я вмерз, и я не один такой, — комментирует автор видео.
Из-за утечки на трубопроводе замерзшая влага сковала автомобили, припаркованные во дворах. Как прокомментировали в МУП «Уфаводоканал», работы по устранению аварии ведутся. В близлежащих домах отключена подача водоснабжения.
- Производятся работы по ликвидации утечки из земли по адресу: бульвар Ибрагимова, 44. В связи с проведением ремонтных работ будет произведено аварийное отключение водопроводной линии D-100 мм сталь. Без холодного водоснабжения временно останутся три жилых дома по адресам — бульвар Ибрагимова, 42, ул. Краснодонская, 3, 5, — сообщает пресс-служба предприятия.