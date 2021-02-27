Коммунальная авария в Уфе: без воды остались жители нескольких многоэтажек

Уфа | 27 фев 2021 | 10:16

Часть уфимцев осталась без воды из-за аварии на трубопроводе. Коммунальная авария произошла на улице 50 лет СССР сегодня, 27 февраля.



Из-за порыва водопровода без горячей и холодной воды остались жители домов №№33, 35, 35/1,37 по улице 50 лет СССР, а также ведомственное учреждение по 50 лет СССР,33/1.







В данный момент Уфаводоканал и МБУ по благоустройству Октябрьского района устраняют причину утечки на трубопроводе ХВС Д-110 мм между домами по ул. 50 лет СССР, 33/1 и 33. Завершить работы и вернуть уфимцам воду предполагается до 14.00 часов 27 февраля, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе из-за коммунальной аварии замерзшая вода сковала автомобили.





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