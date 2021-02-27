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В Белебеевском районе полицейский спас 86-летнюю женщину из пожара

В Белебеевском районе полицейский спас 86-летнюю женщину из пожара

Белебеевский район | 27 фев 2021 | 13:08

В отдел полиции по Белебеевскому району сообщили о пожаре в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома по улице Ленина. По информации МВД по РБ, здание могло загореться из-за неисправной электропроводки. Позже дым стал подниматься на верхние этажи.

На место пожара выехал участковый уполномоченный полиции Константин Корольков. Выбежавшие на улицу соседи сообщили Королькову, что в одной из квартир может находиться 86-летняя женщина.

Полицейский вместе с сотрудниками МЧС поднялся на этаж, но ему никто не открыл – тогда участковый принял решение вскрыть дверь. Войдя в квартиру, сотрудник полиции обнаружил в одной из комнат на кровати пенсионерку, которая была без сознания. Полицейский вынес ее на улицу и передал врачам.

Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает. Поступок Королькова оценили члены общественного совета отдела полиции Белебеевского отдела: его в скором времени наградят.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ

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