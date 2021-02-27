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В Давлекановском районе полицейский нес службу в наркотическом опьянении

В Давлекановском районе полицейский нес службу в наркотическом опьянении

Давлекановский район | 27 фев 2021 | 14:45

Лейтенант полиции в Башкирии во время службы находился под наркотическими веществами. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил источник Уфа1.

Собеседник издания рассказал, что 25 февраля силовик занимался одним из рабочих материалов. Когда начальник попросил его отчитаться о проделанной работе, то заметил, что он ведет себя неадекватно. При этом от мужчины не пахло алкоголем.

— У него были красные глаза, медленная реакция зрачков. Позднее выяснилось, что на протяжении дня он находился с водителем дежурной части. С ним состоялся разговор и выяснилось, что он был в таком же состоянии, как и полицейский. Они согласились сдать анализ, который и показал в их биоматериале частицы наркотика, — объяснил аноним.

В МВД Башкирии подтвердили информацию и подчеркнули, что это произошло в Давлекановском районе.

— В настоящее время назначена служебная проверка. Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. По результатам служебной проверки будет принято решение о привлечении их к установленной законом ответственности, — сказали в полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе Башкирии произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Как передают в МЧС по РБ, возгорание произошло в доме на улице Западной в поселке Рассвет в 06:39.

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Источник: ufa1.ru

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