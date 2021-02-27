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В Учалинском районе на берегу озера обнаружили окоченевшее тело мужчины

В Учалинском районе на берегу озера обнаружили окоченевшее тело мужчины

Учалинский район | 27 фев 2021 | 19:01

Страшную находку обнаружили на днях жители села Миндяк Учалинского района. На берегу местного озера Мессали сельчане наткнулись на окоченевший труп местного 60-летнего жителя.

Несчастный не дошел каких-то 200 метров до своего дома и очевидно замерз насмерть, поскольку никаких видимых телесных повреждений прибывшие полицейские на теле погибшего не обнаружили. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», смерть несчастного наступила около суток назад, сейчас его тело отправили на судмедэкспертизу, которая и установит, от чего именно скончался сельчанин.

Напомним, похожий случай произошел на днях в Караидельском районе Башкирии. Там местный житель отправился за водой к роднику и, к своему ужасу, обнаружил там тело 46-летней женщины, вмерзшее в лед. По предварительным данным, сельчанка также погибла в результате несчастного случая.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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