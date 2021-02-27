В Башкирии бурильщик получил ожог глаз на производстве

Уфа | 27 фев 2021 | 19:51

В Башкирии сотрудник одного из предприятий получил тяжелую травму. Инцидент произошел в рабочее время.



По сообщению пресс-служба Гострудинспекции РБ, несчастный случай произошел с 52-летним бурильщиком. Он является сотрудником Уфимского филиала ООО «РН-Бурение». Мужчина был занят обычной для него работой.







На кустовой площадке скважины работник выполнял ремонт на буровом насосе. В следующий миг в его глаза попали брызги раствора. В итоге глаза получили химический ожог.



Гострудинспекция республики начала расследование происшествие, которое поможет определить все обстоятельства и причины инцидента.





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