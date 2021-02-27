Массовая авария в Иглинском районе: столкнулись три грузовые фуры, погиб дальнобойщик
Иглинский район | 27 фев 2021 | 20:17
При столкновении грузовиков в Иглинском районе Башкирии погиб водитель. Массовое ДТП произошло вечером 27 февраля. На 1519 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три грузовые фуры.
По имеющимся данным, от полученных травм на месте погиб водитель КамАЗа. Еще один человек госпитализирован. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.
В связи с аварией движение на дороге временно затруднено, сообщают в ГИБДД РБ.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ
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