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Массовая авария в Иглинском районе: столкнулись три грузовые фуры, погиб дальнобойщик

Массовая авария в Иглинском районе: столкнулись три грузовые фуры, погиб дальнобойщик

Иглинский район | 27 фев 2021 | 20:17

При столкновении грузовиков в Иглинском районе Башкирии погиб водитель. Массовое ДТП произошло вечером 27 февраля. На 1519 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись три грузовые фуры.

По имеющимся данным, от полученных травм на месте погиб водитель КамАЗа. Еще один человек госпитализирован. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.

В связи с аварией движение на дороге временно затруднено, сообщают в ГИБДД РБ.

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Ранее сообщалось, что сегодня, 27 февраля, в городе Кумертау на автодороге Уфа-Оренбург зарегистрировано ДТП с погибшим. По имеющимся данным, столкнулись «Renault Logan» и «Renault Fluence».

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ

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