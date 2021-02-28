В Чишминском районе 3 человека отравились в бане угарным газом, двое погибли

Чишминский район | 28 фев 2021 | 10:21

Несчастный случай произошел в одном из населенных пунктов Чишминского района Башкирии.







Как сообщил источник в правоохранительных органах, три человека отравились угарным газом в бане. Двое из них, 53-летний мужчина и 60-летняя женщина, погибли. Еще один человек, 32-летний местный житель, находится в больнице. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе буйный покупатель напал на полки с алкоголем. При задержании сотрудниками ЧОП мужчина вытащил из кармана нож. После устроенных разрушений, буйный покупатель завладел вожделенным напитком, но ненадолго.





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