В Уфе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

Уфа | 01 мар 2021 | 14:21

27 февраля в Уфе произошло два серьёзных ДТП. В авариях пострадали маленькие дети. Подробности случившегося рассказала пресс-служба ГИБДД РБ.



Так, одна из аварий произошла на повороте на улицу Рабкоров. 50-летний мужчина на «ВАЗ-2111»врезался во встречную «Тойота Ланд Крузер», в которой находилась 5-летняя пассажирка. Малышка получила ушибы.







Подобная авария произошла в Дёмском районе. 47-летняя женщина за рулём «Мазда-2»допустила столкновение с «Ниссан Ноут» при развороте по улице Центральной. В попутной иномарке находился 4-летний мальчик, который получил травмы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на федеральных трассах дополнительно установят 100 дорожных камер.





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