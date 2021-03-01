Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

В Уфе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

В Уфе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

Уфа | 01 мар 2021 | 14:21

27 февраля в Уфе произошло два серьёзных ДТП. В авариях пострадали маленькие дети. Подробности случившегося рассказала пресс-служба ГИБДД РБ.

Так, одна из аварий произошла на повороте на улицу Рабкоров. 50-летний мужчина на «ВАЗ-2111»врезался во встречную «Тойота Ланд Крузер», в которой находилась 5-летняя пассажирка. Малышка получила ушибы.

Подобная авария произошла в Дёмском районе. 47-летняя женщина за рулём «Мазда-2»допустила столкновение с «Ниссан Ноут» при развороте по улице Центральной. В попутной иномарке находился 4-летний мальчик, который получил травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на федеральных трассах дополнительно установят 100 дорожных камер.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: