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Водитель автобуса устроил массовую аварию в Уфе

Водитель автобуса устроил массовую аварию в Уфе

Уфа | 01 мар 2021 | 19:16

Сегодня, 1 марта, в Уфе произошла массовая авария. Инцидент зафиксирован напротив дома №31 по улице Ульяновых.

27-летний водитель пассажирского автобуса «НефАЗ» двигался по маршруту №51а, когда на улице Ульяновых врезался в машину «Рено Сандеро», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. От сильного удара иномарка врезалась в «ВАЗ-2114» и микроавтобус.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, в дорожно-транспортном происшествии пострадали два пассажира автобуса – они обратились за медицинской помощью. Микроавтобус не выполнял поездку по рейсу, в его салоне не было пассажиров. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе произошло два ДТП, в которых пострадали дети.

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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД РБ

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