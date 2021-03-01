Водитель автобуса устроил массовую аварию в Уфе

Уфа | 01 мар 2021 | 19:16

Сегодня, 1 марта, в Уфе произошла массовая авария. Инцидент зафиксирован напротив дома №31 по улице Ульяновых.



27-летний водитель пассажирского автобуса «НефАЗ» двигался по маршруту №51а, когда на улице Ульяновых врезался в машину «Рено Сандеро», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. От сильного удара иномарка врезалась в «ВАЗ-2114» и микроавтобус.







Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, в дорожно-транспортном происшествии пострадали два пассажира автобуса – они обратились за медицинской помощью. Микроавтобус не выполнял поездку по рейсу, в его салоне не было пассажиров.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе произошло два ДТП, в которых пострадали дети.





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Фото: ГИБДД РБ