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Авария в Баймакском районе: женщина за рулем «Лады Ларгус» погибла, въехав в автогрейдер | видео

Авария в Баймакском районе: женщина за рулем «Лады Ларгус» погибла, въехав в автогрейдер | видео

Баймакский район | 01 мар 2021 | 19:23

Сегодня, 1 марта 2021 года, в Баймакском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, авария произошла в одиннадцатом часу утра на 110 км трассы Магнитогорск-Ира. По предварительным данным, 40-летняя жительница Зилаирского района за рулём «Лады Ларгус» наехала на припаркованный справа автогрейдер, под управлением 53-летнего местного жителя.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Баймакском районе. Здесь водитель иномарки погиб в ДТП с УАЗом. Также госпитализирован водитель УАЗа. Начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv

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