Авария в Баймакском районе: женщина за рулем «Лады Ларгус» погибла, въехав в автогрейдер | видео

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, авария произошла в одиннадцатом часу утра на 110 км трассы Магнитогорск-Ира. По предварительным данным, 40-летняя жительница Зилаирского района за рулём «Лады Ларгус» наехала на припаркованный справа автогрейдер, под управлением 53-летнего местного жителя.
В результате аварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Баймакском районе. Здесь водитель иномарки погиб в ДТП с УАЗом. Также госпитализирован водитель УАЗа. Начато разбирательство.