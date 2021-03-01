В Мелеузовском районе мужчина ограбил пенсионера, избив несчастного скалкой

Мелеузовский район | 01 мар 2021 | 19:29

По сообщениям пресс-службы МВД по РБ, 28 февраля в полицию обратился 57-летний мужчина из Кумертау. Он рассказал, что в дом его отца в деревне Конаревка ворвался пьяный сосед и стал требовать у пенсионера 100 рублей. Сельчанин отказался помочь финансами, за что был избит скалкой.







Пенсионер постарался уговорить мужчину забрать деньги и оставить его в покое, но злоумышленник отобрал у несчастного все сбережения и сбежал. Сельчанин лишился около 7 тысяч рублей.



Вскоре после обращения сына пострадавшего злоумышленник был задержан. У него изъяли украденные деньги и телефон. Было возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД по РБ:



- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе работы сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого налетчика в доме его родственницы. Полицейские изъяли у задержанного похищенный телефон и деньги. Мужчина дал признательные показания.

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