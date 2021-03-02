ДТП под Уфой: водитель без прав насмерть сбил водителя спецтехники

Уфа | 02 мар 2021 | 09:13

Смертельный случай на дороге произошел в Уфимском районе Башкирии 1 марта. На федеральной трассе М-5 «Урал» водитель ВАЗ-2115 насмерть сбил человека.







Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, за руль мужчина сел будучи лишенным водительского удостоверения.

«Он совершил наезд на 35-летнего водителя спецтехники на базе автомобиля Volvo, чистившего пескоразбрасыватель. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Водитель ВАЗ с травмами доставлен в больницу», — уточнили дорожные полицейские, выезжавшие на место аварии.

От медосвидетельствования на состояние опьянения предполагаемый виновник ДТП отказался.

Ранее сообщалось о том, что водитель автобуса устроил массовую аварию в Уфе. 27-летний водитель пассажирского автобуса «НефАЗ» двигался по маршруту №51а, когда на улице Ульяновых врезался в машину «Рено Сандеро»





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Фото: ГИБДД по РБ