Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе охранник школы-интерната для слабовидящих изнасиловал двух девочек

В Уфе охранник школы-интерната для слабовидящих изнасиловал двух девочек

В Уфе охранник школы-интерната для слабовидящих изнасиловал двух девочек

Уфа | 02 мар 2021 | 15:16

58-летний сотрудник частной охранной организации «Фортуна» обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух учениц Уфимской коррекционной школы-интерната № 28 для слепых и слабовидящих детей.

Мужчина признал свою вину, сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, в сентябре 2020 года охранник предложил девочкам уединиться с ним в школьной раздевалке и там изнасиловал.

Уголовное дело будет направлено в Советский райсуд Уфы.

Ранее Радий Хабиров сообщил на совещании в Правительстве Башкирии шокирующую новость. Ему сообщили о классе в одной из школ республики, в котором курят все дети кроме двоих. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: