В Уфе охранник школы-интерната для слабовидящих изнасиловал двух девочек

Уфа | 02 мар 2021 | 15:16

58-летний сотрудник частной охранной организации «Фортуна» обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух учениц Уфимской коррекционной школы-интерната № 28 для слепых и слабовидящих детей.



Мужчина признал свою вину, сообщает прокуратура Башкирии.







По версии следствия, в сентябре 2020 года охранник предложил девочкам уединиться с ним в школьной раздевалке и там изнасиловал.



Уголовное дело будет направлено в Советский райсуд Уфы.



Ранее Радий Хабиров сообщил на совещании в Правительстве Башкирии шокирующую новость. Ему сообщили о классе в одной из школ республики, в котором курят все дети кроме двоих.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram