В Уфе спасли девочку, упавшую в 6-метровый колодец

Уфа | 02 мар 2021 | 16:42

В Уфе в колодец упала девочка. Инцидент случился сегодня на улице Касимовская, 6. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.







По данным ведомства, на место были направлены экстренные службы. Однако первыми, кто пришел на помощь, стали сотрудник администрации Калининского района и участковый.



Представитель администрации самостоятельно спустился в шестиметровый колодец, где находился ребенок. Мужчина, усадив девочку на плечи, поднялся с ней на поверхность, где вместе с участковым передал ее скорой помощи. Видимых травм 9-летняя девочка не получила.



Стоит отметить, что о происшествии стало известно от ее младших братьев, с которыми она гуляла: сразу же после падения они прибежали домой и рассказали о случившемся маме, которая и сообщила в экстренные службы.

Сейчас устанавливается принадлежность колодца, на данный момент опасный участок ограждён.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе охранник школы-интерната для слабовидящих изнасиловал двух девочек.





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