В Стерлитамаке 33-летний мужчина до смерти забил свою девушку и ее любовника

Стерлитамакский район | 02 мар 2021 | 17:25

1 марта в полицию Стерлитамака позвонил местный житель. Мужчина рассказал, что до смерти избил своего друга и возлюбленную табуретом. На место инцидента в срочном порядке выехали медики и сотрудники правоохранительных органов.







По предварительной информации, 33-летний мужчина и его 49-летняя сожительница пришли в гости к 62-летнему товарищу. За распитием спиртных напитков выяснилось, что женщина и друг вместе посещали сауну. Это разозлило 33-летнего мужчину – он схватил табурет и начал избивать им неверную возлюбленную и предполагаемого любовника.



От полученных травм несчастные скончались. После убийства мужчина просто уснул, так как был сильно пьян. Утром он лично сообщил о произошедшем полицейским. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке задержали водителя, который трижды лишался прав.





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