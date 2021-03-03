Авария в Аургазинском районе: 18-летний водитель врезался в грузовик

Аургазинский район | 03 мар 2021 | 09:16

Серьезная авария зарегистрирована в Аургазинском районе Башкирии 2 марта. 18-летний водитель за рулем Nissan Almera на трассе Уфа-Оренбург в момент сильной метели не заметил впереди идущий грузовик Skania и столкнулся с ним.







По данным республиканской ГИБДД, после удара легковой автомобиль столкнулся с грузовым фургоном ГАЗон Next.

«В результате аварии пассажиры Nissan, двое уфимцев 25 и 26 лет, а также 24-летняя девушка, с травмами госпитализированы», — сообщили дорожные полицейские.

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Фото: ГИБДД по РБ

Позднее госавтоинспекторы выяснили, что предполагаемый виновник ДТП за последний год получил 54 штрафа за нарушения правил дорожного движения.