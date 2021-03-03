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В Уфе возле здания МВД таксисты избили пассажира | видео

В Уфе возле здания МВД таксисты избили пассажира | видео

Уфа | 03 мар 2021 | 11:54

Избиение пассажира таксистами сняли на видео в Уфе очевидцы. Как сообщается, инцидент произошел на перекрёстке улиц Ленина-Коммунистическая.

Водитель такси выволок пассажира на дорогу и стал пинать его ногами. Спустя время к нему присоединился коллега, и они стали избивать человека уже вдвоём.

Мнения пользователей разделились. Одни считают, что пассажиры могут своим неадекватным поведением довести таксиста до таких мер, и это «даже не избиение, а воспитательная работа». Другие же уверены, что таксистов «слишком часто защищают, и они чувствуют свою безнаказанность», а человек, снимавший происходящее на видео, должен был вызвать полицию. При этом комментаторы заметили, что инцидент происходил недалеко от здания МВД.

О причинах случившегося и  состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе спасли девочку, упавшую в 6-метровый колодец. Инцидент случился сегодня на улице Касимовская, 6.


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Источник: gtrk.tv

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