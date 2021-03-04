ДТП в Уфе: возле остановки столкнулись два автобуса

Уфа | 04 мар 2021 | 09:10

В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.







ДТП произошло днём 3 марта на проспекте Октября около остановки "Спортивной". По предварительным данным, 22-летний уфимец за рулём пассажирского автобуса ПАЗ столкнулся с автобусом той же марки. В результате ДТП за медицинской помощью с первой маршрутки обратились 15-летняя девочка и 48-летняя женщина. Со второго автобуса пострадали 29-летний мужчина и 63-летняя женщина. Сотрудники ГИБДД из-за наличия рыхлого снега на проезжей части составили акт. Начато разбирательство.



Всего на дорогах республики произошло десять автомобильных аварий, в ходе которых 15 человек получили травмы.

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