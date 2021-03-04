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Уфимский предприниматель предложил взятку сотруднику ФСБ

Уфимский предприниматель предложил взятку сотруднику ФСБ

Уфа | 04 мар 2021 | 10:08

50-летний уфимец стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Известно, что мужчина работал директором уфимской организации, занимающейся реализацией нефтепродуктов.

К нему с проверкой пришли сотрудники МВД и ФСБ, однако подозреваемый не хотел проходить процедуру честно. По версии следователей, он предложил одному из сотрудников ФСБ прекратить процедуру за вознаграждение в 500 тысяч рублей. За эти деньги он также рассчитывал на покровительство сотрудников правопорядка в будущем. Сотрудник ФСБ предупредил руководителя фирмы о серьезной ответственности за подкуп. Но мужчина продолжил настаивать на сделке. Однако как только подозреваемый вручил деньги, его задержали.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают эксперты. До передачи дела в суд мужчина останется под стражей.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба ФСБ России по РБ

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