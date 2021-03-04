В одном из торговых центров Туймазов прорвало канализационную трубу

Туймазинский район | 04 мар 2021 | 14:50

В крупном торгово-развлекательном комплексе города Туймазы «Иремель» ЧП. Очевидцы сообщили о прорыве трубы. Темная жидкость заполнила торговые площади.



Посетители ТРК предположили, что коммунальная авария связана с канализационными трубами.



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Фото: Подслушано Туймазы

На официальной странице комплекса администрация о ЧП не сообщает. Туймазинцев оповестили только о том, что в торговом комплексе проходила проверка работы системы пожаротушения.«Все службы сработали оперативно, никто и ничто не пострадало. У нас стало еще безопаснее и чище», — констатировала администрация «Иремеля».