Авария в Мелеузовском районе: столкнулись ВАЗ-1113 и "Приора", погиб водитель

Мелеузовский район | 05 мар 2021 | 09:08

В шестом часу вечера на ул. Советская с. Зирган Мелеузовского района столкнулись ВАЗ-1113 под управлением 67-летнего местного жителя и "Приора", за рулём которой находился 54-летний мужчина. В результате ДТП водитель "Оки" от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.







4 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб девять получили травмы.



За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 2400 нарушений ПДД, задержаны 27 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе мужчина ограбил пенсионера, избив несчастного скалкой.





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Источник: блог начальника ГИБДД РБ

Фото: блог начальника ГИБДД РБ