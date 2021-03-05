Авария в Мелеузовском районе: столкнулись ВАЗ-1113 и "Приора", погиб водитель
Мелеузовский район | 05 мар 2021 | 09:08
В шестом часу вечера на ул. Советская с. Зирган Мелеузовского района столкнулись ВАЗ-1113 под управлением 67-летнего местного жителя и "Приора", за рулём которой находился 54-летний мужчина. В результате ДТП водитель "Оки" от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство.
4 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб девять получили травмы.
За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 2400 нарушений ПДД, задержаны 27 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе мужчина ограбил пенсионера, избив несчастного скалкой.
Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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