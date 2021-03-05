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Авария в Архангельском районе: "Лада Калина" столкнулась с рельсовым автобусом, погибли 2 человека

Авария в Архангельском районе: "Лада Калина" столкнулась с рельсовым автобусом, погибли 2 человека

Архангельский район | 05 мар 2021 | 09:24

Сегодня, 5 марта,  около 8:00 часов в Архангельском районе на 22 км автодороги Перегон-Приуралье-Карламан на железнодорожном переезде "Лада Калина" столкнулась с рельсовым автобусом.

В результате  водитель, мужчина, и пожилая женщина скончались на месте аварии. Ещё один пассажир получил тяжёлые травмы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

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Ранее сообщалось о том, что житель Архангельского района ударил ножом своего гостя во время застолья.

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Источник: блог начальника ГИБДД РБ
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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