Авария в Архангельском районе: "Лада Калина" столкнулась с рельсовым автобусом, погибли 2 человека

Архангельский район | 05 мар 2021 | 09:24

Сегодня, 5 марта, около 8:00 часов в Архангельском районе на 22 км автодороги Перегон-Приуралье-Карламан на железнодорожном переезде "Лада Калина" столкнулась с рельсовым автобусом.



В результате водитель, мужчина, и пожилая женщина скончались на месте аварии. Ещё один пассажир получил тяжёлые травмы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: блог начальника ГИБДД РБ

Фото: блог начальника ГИБДД РБ