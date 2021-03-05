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Два района Башкирии, из-за коммунальной аварии, остались без электричества

Два района Башкирии, из-за коммунальной аварии, остались без электричества

| 05 мар 2021 | 09:44

В ночь на 5 марта в пяти населенных пунктах двух районов Башкирии произошли коммунальные аварии.

В Зианчуринском районе произошло аварийное отключение электроэнергии в деревнях Алибаево и Мухамедьяново. Обесточены 75 домов и два фельдшерских пункта. Для устранения аварии на место выехала бригада РЭС.

В Федоровском районе произошло отключение электроэнергии в деревне Гоголевка, Верхне-Яушево, Кузьминовка. Причина отключения выясняется, энергетики выехали на место.

В результате без электроснабжения осталось 336 жилых домов, четыре социально-значимых объекта: 157 частных домов в селе Верхне-Яушево (357 человек, из них 48 детей); начальная школа, детский сад.

В деревне Гоголевка без света остались восемь частных домов (16 человек, из них трое детей).

В деревне Кузьминовка обесточен 171 частный дом (480 человек, из них 94 ребенка), здание начальной школы и детского сада.
Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ — 10 часов 5 марта.

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Источник: www.bashinform.ru

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