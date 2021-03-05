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В Абзелиловском районе спасатели помогли водителю пассажирской ГАЗели, съехавшему в кювет

В Абзелиловском районе спасатели помогли водителю пассажирской ГАЗели, съехавшему в кювет

Абзелиловский район | 05 мар 2021 | 12:11

Спасатели Башкирии оказали помощь водителю пассажирской ГАЗели, съехавшему в кювет. Об этом сообщает госкомитет ЧС по республике.

ДТП произошло в районе деревни Кушеево Абзелиловского района. По предварительным данным, водитель микроавтобуса с пятью пассажирами не справился с управлением и допустил съезд в кювет. При этом выбраться обратно на дорогу ему не удалось.

Однако, в этот момент по пути следовал с учений экипаж спасателей. Они помогли водителю эвакуировать автобус на дорожное полотно, после чего он продолжил движение дальше. Отмечено, что среди пассажиров никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе на табун лошадей напали волки.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Госкомитет по ЧС РБ

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