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Авария в Аургазинском районе: водитель КамАЗа проехал на красный и столкнулся с тепловозом

Авария в Аургазинском районе: водитель КамАЗа проехал на красный и столкнулся с тепловозом

Аургазинский район | 05 мар 2021 | 15:37

Сегодня, 5 марта, в Аургазинском районе Башкирии произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Водитель КамАЗа проехал, по предварительной версии, на красный сигнал семафора и столкнулся на железнодорожном переезде с тепловозом.

За рулем грузового автомобиля находился 23-летний водитель. Шофер госпитализирован. Авария произошла на 107 километре трассы Узеган – Дарьино. Начато разбирательство.

Напомним, это уже второе ДТП за сегодняшний день, произошедшее на железнодорожном переезде. Утром в Архангельском районе «Лада Калина» столкнулась с электричкой. В результате двое человек погибли, один пассажир остается в больнице.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба ГИБДД Башкортостана

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