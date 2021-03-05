Авария в Аургазинском районе: водитель КамАЗа проехал на красный и столкнулся с тепловозом

Аургазинский район | 05 мар 2021 | 15:37

Сегодня, 5 марта, в Аургазинском районе Башкирии произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Водитель КамАЗа проехал, по предварительной версии, на красный сигнал семафора и столкнулся на железнодорожном переезде с тепловозом.







За рулем грузового автомобиля находился 23-летний водитель. Шофер госпитализирован. Авария произошла на 107 километре трассы Узеган – Дарьино. Начато разбирательство.



Напомним, это уже второе ДТП за сегодняшний день, произошедшее на железнодорожном переезде. Утром в Архангельском районе «Лада Калина» столкнулась с электричкой. В результате двое человек погибли, один пассажир остается в больнице.

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Фото: пресс-служба ГИБДД Башкортостана