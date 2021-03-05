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Массовая гибель КРС: в Тумазинском районе из-за жажды погибли 67 коров

Массовая гибель КРС: в Тумазинском районе из-за жажды погибли 67 коров

Туймазинский район | 05 мар 2021 | 15:44

В селе Какрыбашево Туймазинском районе зафиксирована массовая гибель крупного рогатого скота. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.

По данным ведомства, 24 февраля сотрудники Россельхознадзора в ходе осмотра одной из животноводческой фермы обнаружили 67 трупов животных. Их утилизация не проводилась. Позже выяснилось, что падеж скота произошёл из-за нарушения водопоя в связи с холодной погодой и замерзанием водопровода.

Отмечается, что в настоящий момент состояние здоровья животных характеризуется как неудовлетворительное и слабое. В отношении владельца хозяйства возбуждено административное дело. Поголовье скота поставлено на карантин, проводятся ветеринарно-профилактические мероприятия.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay

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