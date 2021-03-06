Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Смертельная авария в Абзелиловском районе: столкнулись ВАЗ-21102 и «УАЗ-Патриот» | видео

Смертельная авария в Абзелиловском районе: столкнулись ВАЗ-21102 и «УАЗ-Патриот» | видео

Смертельная авария в Абзелиловском районе: столкнулись ВАЗ-21102 и «УАЗ-Патриот» | видео

Абзелиловский район | 06 мар 2021 | 11:22

В Абзелиловском районе Башкирии произошла смертельная авария. Сегодня, 6 марта, сообщили в ГИБДД Башкирии, на 94-м километре трассы Серменево — Амангильдино — Баймак столкнулись автомобили ВАЗ-21102 и «УАЗ-Патриот». Авария произошла накануне в четвертом часу дня.

— Столкнулись ВАЗ-21102 под управлением 21-летнего жителя Баймакского района и «УАЗ-Патриот», за рулем которого находился 73-летний житель Челябинской области, — сообщили в ГИБДД. — 25-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте аварии. Также помощь медиков потребовалась женщине 48 лет и ребенку 2 лет, которые были пассажирами легковушки. Благодаря автокреслу ребенок получил незначительные травмы. Начато расследование.

Накануне произошла и другая смертельная авария — «Лада-Калина» столкнулась с электричкой, погибли два человека.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Видео: ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: