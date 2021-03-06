Смертельная авария в Абзелиловском районе: столкнулись ВАЗ-21102 и «УАЗ-Патриот» | видео

Абзелиловский район | 06 мар 2021 | 11:22

В Абзелиловском районе Башкирии произошла смертельная авария. Сегодня, 6 марта, сообщили в ГИБДД Башкирии, на 94-м километре трассы Серменево — Амангильдино — Баймак столкнулись автомобили ВАЗ-21102 и «УАЗ-Патриот». Авария произошла накануне в четвертом часу дня.







— Столкнулись ВАЗ-21102 под управлением 21-летнего жителя Баймакского района и «УАЗ-Патриот», за рулем которого находился 73-летний житель Челябинской области, — сообщили в ГИБДД. — 25-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте аварии. Также помощь медиков потребовалась женщине 48 лет и ребенку 2 лет, которые были пассажирами легковушки. Благодаря автокреслу ребенок получил незначительные травмы. Начато расследование.

Накануне произошла и другая смертельная авария — «Лада-Калина» столкнулась с электричкой, погибли два человека.

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Фото: скрин видео

Видео: ГИБДД по РБ