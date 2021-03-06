Авария в Белорецком районе: столкнулись Lada Granta и Opel Astra, пострадали три человека
Белорецкий район | 06 мар 2021 | 11:31
На автодороге Белорецк- Тирлянский лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Opel Astra.
По словам спасателей, пострадавших в аварии пришлось деблокировать из раскореженной машины. Они госпитализированы в Белорецкую РКЦБ.
В результате ДТП пострадало три человека, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.
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Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии произошла смертельная авария. В ГИБДД Башкирии сообщили, что на 94-м километре трассы Серменево — Амангильдино — Баймак столкнулись автомобили ВАЗ-21102 и «УАЗ-Патриот».
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГК ЧС по РБ
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