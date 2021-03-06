Авария в Белорецком районе: столкнулись Lada Granta и Opel Astra, пострадали три человека

Белорецкий район | 06 мар 2021 | 11:31

На автодороге Белорецк- Тирлянский лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Opel Astra.



По словам спасателей, пострадавших в аварии пришлось деблокировать из раскореженной машины. Они госпитализированы в Белорецкую РКЦБ.



В результате ДТП пострадало три человека, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.



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Фото: ГК ЧС по РБ