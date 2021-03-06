В Абзелиловском районе в школе обрушилась крыша
Абзелиловский район | 06 мар 2021 | 11:58
5 марта днем в школе в селе Красная Башкирия Абзелиловского района обрушилась крыша. Учителя и школьники в это время находились в здании. К счастью, в результате обрушения никто не пострадал.
По информации администрации района, в одноэтажном кирпичном здании произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия. Школа 1970 года постройки, площадь — 1201,5 кв.м.
Здесь обучаются 90 детей с 1 по 9 класс.
На происшествие сразу же выехало руководство муниципалитета.
Принято решение организовать обучение начальных классов в две смены в местном детском саду. Учащиеся 5 по 9 классы будут учиться в неповрежденной части школы.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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