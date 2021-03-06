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В Абзелиловском районе в школе обрушилась крыша

В Абзелиловском районе в школе обрушилась крыша

Абзелиловский район | 06 мар 2021 | 11:58

5 марта днем в школе в селе Красная Башкирия Абзелиловского района обрушилась крыша. Учителя и школьники в это время находились в здании. К счастью, в результате обрушения никто не пострадал.

По информации администрации района, в одноэтажном кирпичном здании произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия. Школа 1970 года постройки, площадь — 1201,5 кв.м.


Здесь обучаются 90 детей с 1 по 9 класс.

На происшествие сразу же выехало руководство муниципалитета.

Принято решение организовать обучение начальных классов в две смены в местном детском саду. Учащиеся 5 по 9 классы будут учиться в неповрежденной части школы.

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6 марта намечено проведение экспертизы специалистами из Магнитогорска. После получения экспертизы будет назначена дата начала аварийно-восстановительных работ.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети

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