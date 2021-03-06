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В Уфе эвакуировали посетителей торгового центра «Планета» | видео

В Уфе эвакуировали посетителей торгового центра «Планета» | видео

Уфа | 06 мар 2021 | 18:08

Спасатели эвакуировали 2,5 тысяч посетителей торгового центра «Планета» в Уфе из-за сработки речевого информатора о пожаре. Приехавшие на место пожарные не нашли следов возгорания.

В субботу днем в уфимском торгово-развлекательном центе «Планета» по улице Энтузиастов произошла сработка речевого информатора. На место незамедлительно выехали спасатели, но признаков горения не обнаружили.

Главное управление МЧС по Башкирии сообщает о 2,5 тысячах эвакуированных посетителей из торгового центра.

Ранее сообщалось о том, что Общественная палата Башкирии пожаловалась в прокуратуру на СМИ Татарстана. Как выяснилось, причиной жалобы стало «формирование враждебного отношения к башкирскому населению», которое члены ОП углядели в публикациях нескольких изданий Татарстана.

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Источник: gtrk.tv

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