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Пожар в Уфе: на улице Ферина загорелась квартира, погибли 3 человека | видео

Пожар в Уфе: на улице Ферина загорелась квартира, погибли 3 человека | видео

Уфа | 07 мар 2021 | 09:37

В столице Башкирии в ночь с 6 на 7 марта произошел пожал в многоквартирном жилом доме. Известно о трех погибших и четырех пострадавших.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РБ, сообщение о пожаре поступило в 02:04 7 марта. Загорелась квартира на четвертом этаже в девятиэтажке по улице Ферина, 1/2 в Уфе. На место оперативно выехали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

Когда первое подразделение прибыло на место происшествия,  наблюдалось горение на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из дома 150 человек, в том числе 46 детей.

В 4:00 на месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе один ребенок: женщина 1974 года рождения, мальчик 2009 года рождения, и еще одна женщина, личность которой устанавливается.

Также во время пожара пострадали четыре человека: женщина 1960 года рождения, женщина 1961 года рождения, женщина 1942 года рождения и женщина 1977 года рождения. Он отравились продуктами горения.

К тушению пожара были привлечены 83 человека и 26 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 06:44. Жители дома размещены в пункте временного размещения, расположенном в уфимской школе №51. С ними работают психологи МЧС России.

Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

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Источник: i-gazeta.com

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