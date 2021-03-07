Пожар в Уфе: на улице Ферина загорелась квартира, погибли 3 человека | видео

Уфа | 07 мар 2021 | 09:37

В столице Башкирии в ночь с 6 на 7 марта произошел пожал в многоквартирном жилом доме. Известно о трех погибших и четырех пострадавших.







Как сообщили в ГУ МЧС России по РБ, сообщение о пожаре поступило в 02:04 7 марта. Загорелась квартира на четвертом этаже в девятиэтажке по улице Ферина, 1/2 в Уфе. На место оперативно выехали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.



Когда первое подразделение прибыло на место происшествия, наблюдалось горение на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из дома 150 человек, в том числе 46 детей.

В 4:00 на месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе один ребенок: женщина 1974 года рождения, мальчик 2009 года рождения, и еще одна женщина, личность которой устанавливается.



Также во время пожара пострадали четыре человека: женщина 1960 года рождения, женщина 1961 года рождения, женщина 1942 года рождения и женщина 1977 года рождения. Он отравились продуктами горения.



К тушению пожара были привлечены 83 человека и 26 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 06:44. Жители дома размещены в пункте временного размещения, расположенном в уфимской школе №51. С ними работают психологи МЧС России.



Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

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