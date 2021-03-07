Авария в Иглинском районе: столкнулись 2 встречные фуры и пассажирский автобус, погибли двое | ВИДЕО

Серьезное ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо пострадали, произошло накануне поздно вечером в Иглинском районе республики.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, авария случилась около 23.30 на 1496 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным столкнулись две «встречные» фуры, после чего один из большегрузов врезался в пассажирский автобус. Известно, что в салоне автобусы находились 39 человек.
— На данном участке дороги движение полностью перекрыто. Организован объезд. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы, — добавили в ведомстве.
В пресс-службе МЧС России по РБ добавили, что с пассажирами автобуса организована работа психолога. В аварии погибли водители фур. В числе пострадавших — водитель автобуса и 12-летний мальчик.