Авария в Иглинском районе: столкнулись 2 встречные фуры и пассажирский автобус, погибли двое | ВИДЕО

Иглинский район | 07 мар 2021 | 09:44

Серьезное ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо пострадали, произошло накануне поздно вечером в Иглинском районе республики.





Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, авария случилась около 23.30 на 1496 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным столкнулись две «встречные» фуры, после чего один из большегрузов врезался в пассажирский автобус. Известно, что в салоне автобусы находились 39 человек.

— На данном участке дороги движение полностью перекрыто. Организован объезд. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы, — добавили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС России по РБ добавили, что с пассажирами автобуса организована работа психолога. В аварии погибли водители фур. В числе пострадавших — водитель автобуса и 12-летний мальчик.







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