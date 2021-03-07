Житель Мелеуза ограбил местный продуктовый магазин на 23 тысячи рублей. К приезду полицейских он успел пожарить и съесть сворованный шашлык, а часть краденых продуктов спрятал у друга.
В полицию Мелеузовского района поступило сообщение о краже из магазина, распложенного в 31-м микрорайоне Мелеуза. По словам заявителя, вор проник в торговую точку через окно и похитил различные продукты на сумму около 23 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали продуктового вора. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.
- По предварительной версии, мужчина вечером руками отжал пластиковое окно магазина и проник внутрь торговой точки. Мужчина своровал фермерские продукты. Часть похищенного он успел спрятать у знакомого и даже пожарил мясо до приезда полиции, сообщили в МВД по Башкирии.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже.