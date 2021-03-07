Авария в Шаранском районе: столкнулись "Kia Cerato" и "Kia Sportage", погибла пассажирка
Шаранский район | 07 мар 2021 | 19:43
Сегодня, 7 марта, в пятом часу вечера в Шаранском районе на 29 км Шаран-Новобалтачево-Андреевка столкнулись "Kia Cerato" и "Kia Sportage". В результате ДТП 46-летняя пассажирка "Kia Cerato" от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Водитель и 5-летний ребёнок были госпитализированы.
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Ранее сообщалось об аварии в Иглинском районе, где столкнулись 2 встречные фуры и пассажирский автобус. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, авария случилась около 23.30 на 1496 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: @dgilmutdinov
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