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В Сибае пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

В Сибае пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

Сибай | 08 мар 2021 | 11:50

В городе Сибай сотрудники ДПС задержали 40-летнего пьяного водителя. Об этом накануне, 7 марта, сообщили в ведомстве.

В 10 вечера 6 марта мужчина за рулем «Лады» попытался скрыться от инспекторов и по пути неоднократно проехал на красный сигнал светофора. На перекрестке он не справился с рулевым управлением и съехал с дороги.

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— При освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения показания алкотестера превысили максимально допустимые 0,16 мг/л и показали 1,334 мг/л. На местного жителя сотрудниками ДПС составлено 8 административных протоколов. Материал будет направлен в суд, — прокомментировали в ГИБДД.
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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

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