В Альшеевском районе сбежавшие пони устроили скачки на трассе | видео

Альшеевский район | 08 мар 2021 | 19:13

В Башкирии стадо из шести пони и одной взрослой лошади устроило скачки на трассе. Инцидент произошел в Альшеевском районе республики.







Как сообщают очевидцы, животные скакали с поворота Давлеканово в сторону Раевки. Лошади выглядели ухоженными, один пони частично окрашен в розовый цвет. Примечательно, что автомобили скакунов не пугали, аварийных ситуаций на трассе удалось избежать только благодаря бдительности водителей.

Пользователи предположили, что животные не боятся машин, так как не сталкивались с таким явлением, будучи в неволе. Возможно, они сбежали от хозяина, для которого являлись источником заработка. О дальнейшей судьбе беглецов не сообщается.

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Фото: скрин видео

Видео: t.me/ufa_rb