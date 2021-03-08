В Альшеевском районе сбежавшие пони устроили скачки на трассе | видео

В Башкирии стадо из шести пони и одной взрослой лошади устроило скачки на трассе. Инцидент произошел в Альшеевском районе республики.
Как сообщают очевидцы, животные скакали с поворота Давлеканово в сторону Раевки. Лошади выглядели ухоженными, один пони частично окрашен в розовый цвет. Примечательно, что автомобили скакунов не пугали, аварийных ситуаций на трассе удалось избежать только благодаря бдительности водителей.
Пользователи предположили, что животные не боятся машин, так как не сталкивались с таким явлением, будучи в неволе. Возможно, они сбежали от хозяина, для которого являлись источником заработка. О дальнейшей судьбе беглецов не сообщается.