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Авария в Кармаскалинском районе: водитель "Лады Калина" въехал в снегоуборщик

Авария в Кармаскалинском районе: водитель "Лады Калина" въехал в снегоуборщик

Кармаскалинский район | 09 мар 2021 | 09:14

Вечером в Кармаскалинском районе на 11 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 23-летний житель Уфимского района за рулём "Лады Калина" совершил наезд на припаркованный справа снегоуборщик на базе КамАЗа. В результате аварии пассажиры легкового автомобиля, 39-летняя уфимка и её 11-летний сын, получили травмы. Известно, что ДТП произошло в условиях метели. Начато разбирательство. 

8 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 40 нетрезвых водителей.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: @dgilmutdinov

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