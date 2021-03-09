Авария под Уфой: легковой автомобиль зажало между грузовиками, двое погибли | видео

Уфа | 09 мар 2021 | 14:24

Сегодня, 9 марта, в Уфимском районе Башкирии произошла смертельная авария. О трагедии сообщил главный дорожный инспектор республики Динар Гильмутдинов. На 1456 километре трассы Самара – Уфа – Челябинск столкнулись два грузовика и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД МВД по РБ

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли на месте – водитель и пассажир легковушки. Продолжают работу правоохранители и экстренные службы. Они выясняют, при каких обстоятельствах произошла авария.