В Уфе прокуратура обнаружила недостроенный детский сад за 227 млн рублей

Уфа | 10 мар 2021 | 08:13

Прокуратура Башкирии обнаружила в Уфе недостроенный детсад, за который заплатили более 277 миллионов рублей. Об этом в надзорном ведомстве сообщили накануне, 9 марта. Как пояснили в прокуратуре, деньги подрядчику передали, несмотря на неисполнение им условий договора.







— Установлено, что в декабре 2018 года Управление капитального строительства Башкирии без проведения торгов заключило контракты на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования для детского сада, — сообщили в ведомстве. — Несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора и отсутствие заключения Госкомитета по жилищному и строительному надзору, в 2019 году должностные лица Управления капитального строительства приняли объект и оплатили фактически невыполненные работы.



Детсад до этого дня так и не открылся. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Материалы переданы в следственные органы.

Напомним, ранее по этой же статье в Башкирии задержали двух министров: главу Минстроя Рамзиля Кучарбаева и главу МинЖКХ Бориса Беляева. Их обвиняют в том, что, занимая крупные посты в администрации Кумертау, они приняли в эксплуатацию недостроенные очистные сооружения стоимостью в 95 миллионов рублей. Подробнее об этой истории можно прочитать по ссылке. Оба чиновника сейчас находятся под арестом.





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Фото: ДЕМЧАНЕ | Дёмский район | Дёма | Vk.com