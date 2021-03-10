Пожар в Уфе: в садовом товариществе «Радуга» сгорела женщина | видео

Уфа | 10 мар 2021 | 16:16

При пожаре в садовом товариществе «Радуга» в Уфе сгорела женщина, ее дочь и муж смогли спастись. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в республиканском МЧС.





Трехэтажный дом площадью 36 квадратных метров загорелся 9 марта в 23.20. По данным МЧС региона, огонь вспыхнул в комнате матери. Локализовали пожар в 00:16, открытое горение ликвидировали лишь в 00:42.

— 16-летняя девочка смогла выбраться из горящего дома и вызвала спасателей. Когда пожар тушили, обнаружили тело 39-летней женщины, ее 43-летний муж получил ожоги. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, — прокомментировали в ведомстве.

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Фото: МЧС Башкирии

Видео: МЧС Башкирии