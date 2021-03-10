В Башкирии спасатели помогли заблудившемуся рыбаку из Агидели

Агидель | 10 мар 2021 | 18:17

В МЧС по Башкирии сообщили, что 9 марта спасли рыбака из Агидели, который пошел на рыбалку и не вернулся. Мужчину нашли в тот же вечер, медицинская помощь пропавшему не понадобилась.







В ведомстве сообщили, что с просьбой найти рыбака обратились его близкие, сообщив, что 49-летний пропавший ушел на рыбалку на озеро Круглое в районе деревни Саузово.



Спасателям удалось связаться с пропавшим по сотовой связи и установить район местонахождения. Мужчину обнаружили на острове неподалеку от озера «Апаиш». Потерявшийся сообщил, что был на рыбалке и отправился в 22:30 домой, но заблудился из-за опустившегося густого тумана.

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Фото: МЧС по Башкирии