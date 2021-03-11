ДТП в Белебеевском районе: водитель грузовика сбил пожилую женщину, которая позже скончалась в больнице

Белебеевский район | 11 мар 2021 | 09:03

10 марта 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семеро получили травмы.







После полудня в Белебеевском районе на 23 км автодороги Белебей-Аксаково-Аксерово 31-летний житель Белебея, управляя грузовым фургоном ГАЗ, совершил наезд на 62-летнюю жительницу района, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате пешеход с тяжёлыми травмами была госпитализирована. Вечером того же дня пенсионерка скончалась на больничной койке. Начато разбирательство.

Сотрудниками полиции проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, дорожное покрытие заснеженное. В отношении должностных и юридических лиц отвечающего за данную дорогу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении их к административной ответственности в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 20 нетрезвых водителей.

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