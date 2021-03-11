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50 населенных пунктов Башкирии оказались в снежной ловушке

50 населенных пунктов Башкирии оказались в снежной ловушке

| 11 мар 2021 | 14:41

В МЧС по Башкирии сообщили, что 10 марта вечером был затруднен или невозможен проезд для легковых автомобилей к 50 населенным пунктам на территории Зилаирского, Федоровского, Хайбуллинского районов. Информация в ведомство об этом поступила в 22:50. 

«Всего в данных 50 населенных пунктах на территории 3 муниципальных районов проживает 6694 человека, из них 615 детей», – уточнили спасатели.

Сообщается, что сейчас силы и средства Зилаирского, Федоровского, Хайбуллинского звеньев территориальной подсистемы работают в режиме повышенной готовности. Сообщается, что обстановка стабилизируется и дороги к некоторым населенным пунктам прочищены.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: госкомитет по ЧС

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