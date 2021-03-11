Житель Стерлибашевского района спас соседа из огня

Стерлибашевский район | 11 мар 2021 | 14:46

Вечером 10 марта в селе Айдарали Стерлибашевского района случился пожар. К моменту прибытия на место происшествия спасателей, бревенчатый дом на улице Ленина оказался полностью охвачен огнем.







Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал. Причины пожара на данный момент не сообщаются, но стало известно, что трагедии удалось избежать благодаря отзывчивости местного жителя.

В момент возгорания в доме находился 60-летний мужчина. Выбраться самостоятельно он не мог. Однако звук пожарного извещателя услышал его сосед Ильвер Бадретдинов. Мужчина не растерялся. Он разбил окно, отыскал хозяина жилища и эвакуировал его. Представители МЧС России по РБ отмечают, что помещение уже было сильно задымлено, поэтому ориентироваться неравнодушному селянину было сложно. Ильвера Бадретдинова за проявленные мужество и отвагу хотят представить к награде.

Читайте также: В школе Стерлибашевского района открылся первый класс информатики УГНТУ

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ