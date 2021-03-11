ДТП в Уфе: пассажирский автобус наехал на женщину

Сегодня, 11 марта, в Уфе в третьем часу дня произошло ДТП с участием пассажирского транспорта.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Форд Транзит», следовавший по маршруту №277, двигаясь по улице 50 лет Октября, не справился с управлением и допустил наезд на женщину, которая находилась на остановке общественного транспорта «Дом Печати».
Пешеход с тяжелыми травмами каретой скорой медицинской помощи была госпитализирована. В момент ДТП в салоне автобуса находились около 10 человек, из них никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства.