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ДТП в Уфе: пассажирский автобус наехал на женщину

ДТП в Уфе: пассажирский автобус наехал на женщину

Уфа | 11 мар 2021 | 15:39

Сегодня, 11 марта, в Уфе в третьем часу дня произошло ДТП с участием пассажирского транспорта.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Форд Транзит», следовавший по маршруту №277, двигаясь по улице 50 лет Октября, не справился с управлением и допустил наезд на женщину, которая находилась на остановке общественного транспорта «Дом Печати».

Пешеход с тяжелыми травмами каретой скорой медицинской помощи была госпитализирована. В момент ДТП в салоне автобуса находились около 10 человек, из них никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства.

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Источник: t.me
Фото: t.me

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