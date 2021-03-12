В Кигинском районе мужчина задушил платком бабушку

Кигинский район | 12 мар 2021 | 14:00

Житель села Верхние Киги осужден за разбой и убийство пенсионерки. Как сообщает региональная прокуратура, 42-летний мужчина после длительного тюремного срока приехал в родные края. Его приютила у себя 70-летняя женщина. Через пару дней он попросил в долг деньги на сигареты, на что получил отказ.







Будучи не в трезвом состоянии, мужчина силой забрал средства из кошелька бабушки. На ее просьбу вернуть деньги, он набросился на нее, ударив несколько раз по грудной клетке. Обессиленную женщину преступник задушил платком и скрылся с места преступления.



Его задержали, свою вину мужчина признал лишь частично. Верховный суд Башкирии приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 24 месяца.

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