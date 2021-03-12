Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Кигинском районе мужчина задушил платком бабушку

В Кигинском районе мужчина задушил платком бабушку

В Кигинском районе мужчина задушил платком бабушку

Кигинский район | 12 мар 2021 | 14:00

Житель села Верхние Киги осужден за разбой и убийство пенсионерки. Как сообщает региональная прокуратура, 42-летний мужчина после длительного тюремного срока приехал в родные края. Его приютила у себя 70-летняя женщина. Через пару дней он попросил в долг деньги на сигареты, на что получил отказ. 

Будучи не в трезвом состоянии, мужчина силой забрал средства из кошелька бабушки. На ее просьбу вернуть деньги, он набросился на нее, ударив несколько раз по грудной клетке. Обессиленную женщину преступник задушил платком и скрылся с места преступления.

Его задержали, свою вину мужчина признал лишь частично. Верховный суд Башкирии приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 24 месяца.

Читайте также:

В Кигинском районе иномарка вытащила провалившуюся под лед машину | видео
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: