В Кигинском районе мужчина задушил платком бабушку

Житель села Верхние Киги осужден за разбой и убийство пенсионерки. Как сообщает региональная прокуратура, 42-летний мужчина после длительного тюремного срока приехал в родные края. Его приютила у себя 70-летняя женщина. Через пару дней он попросил в долг деньги на сигареты, на что получил отказ.
Будучи не в трезвом состоянии, мужчина силой забрал средства из кошелька бабушки. На ее просьбу вернуть деньги, он набросился на нее, ударив несколько раз по грудной клетке. Обессиленную женщину преступник задушил платком и скрылся с места преступления.
Его задержали, свою вину мужчина признал лишь частично. Верховный суд Башкирии приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 24 месяца.